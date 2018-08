Das macht „Charmed“-Star Holly Marie Combs heute

Rückzug von der Schauspielerei

Knapp 20 Jahre nachdem " Piper Halliwell" erstmals das junge TV-Publikum verzauberte, lebt die Schauspielerin heute privat zurückgezogen mit ihren Kindern, ihrem Verlobten und einer ganzen Horde an Haustieren. Ganz hat sie die Schauspielerei jedoch nicht aufgegeben.

Kein Fan des "Charmed"-Reboots

Nach einem Kurzauftritt in Ocean's 11 und anderen Filmen spielte Combs unter anderem in der erfolgreichen US-Serie Pretty Little Liars. Danach wurde es ruhiger um die Amerikanerin. Vom aktuell geplanten "Charmed"-Reboot ohne die vier Kulthexen aus dem Original-Cast, soll Combs nicht wirklich begeistert sein.