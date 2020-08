McGowan beschuldigt Milano, Atmosphäre am "Charmed"-Set "vergiftet" zu haben

Milano giftete daraufhin via Twitter zurück. "Tausende von Menschen sterben jeden Tag und du fährst fort mit deinen übertriebenen, nach Aufmerksamkeit heischenden Tweets", warf sie ihrer ehemaligen Kollegin vor. Damit spielte die überzeugte Demokratin, die im Zuge der Corona-Pandemie an Covid-19 erkrankt war, auf McGowans Anschuldigungen an, dass die US-amerikanische demokratische Partei Menschen nicht helfen würde.

Anschließend wurde McGowan von Alyssa Milano auf Twitter blockiert. Woraufhin zahlreiche Fans den öffentlichen Schlagabtausch als "traurig" und "kontraproduktiv" bezeichneten.