Mutter von Paris Hilton meldet sich nach Babynews zu Wort

Nachdem die freudigen Nachrichten bekannt wurden, meldete sich auch Paris' Mutter Kathy Hilton zu Wort. Sie und Ehemann Rick seien "überglücklich", sagte die People. "Wir sind uns sicher, dass Paris und Carter die tollsten Eltern sein werden", so Hilton. "Wir freuen uns sehr für beide."

Auf ihrem Instagram-Account hatte Paris Hilton am Dienstag das Foto einer Frauenhand mit weiß lackierten Fingernägeln, in der ein Babyhändchen den Daumen umklammert, gepostet. "Du wirst jetzt schon jenseits des in Worte Fassbaren geliebt", schrieb sie dazu in einem mit blauem Herz versehenen Post. Neben vielen Gratulantinnen und Gratulanten in der Kommentarspalte zum Posting freuten sich auch Stars wie Heidi Klum und Kim Kardashian mit der frischgebackenen Mutter.