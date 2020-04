Model Bonnie Strange leidet an Aphantasie

Man stelle sich vor, dass man sich nicht vorstellen kann. Wo andere zum Einschlafen Schafe zählen oder sich zu ihrem letzten Strandurlaub zurückträumen, sieht Model Bonnie Strange jedoch nur eines: Schwarz. Die 33-Jährige leidet an Aphantasie, sie hat kein bildliches Vorstellungsvermögen.

Bonnie Strange sieht schwarz

"Ich kann mir nur Schwarz vorstellen, oder ich sehe die Realität einfach nur mit offenen Augen. Egal, wie sehr ich es auch versuche", erklärt Strange in ihrem Instagram-Post mit dem Titel "Blind Inside" ("Blind im Inneren"). Sie habe gestern (Sonntag) herausgefunden, dass das nicht der Normalzustand sei.

"Ich sehe keine Erinnerungen, ich erinnere mich einfach völlig ohne Bilder an sie. Weder habe ich Tagträume, noch kann ich mir die Gesichter meiner Freunde im Kopf vorstellen. Zu keinem Zeitpunkt meines Lebens war ich dazu in der Lage", beschreibt sie das Phänomen. "Bis gestern dachte ich, dass alle Menschen so 'sehen' wie ich, aber nein, anscheinend haben die meisten von euch Glücklichen eine Party in der Fantasie und könnt in visuelle Gedanken eintauchen."