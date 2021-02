Missbrauchsvorwürfe gegen Marylin Manson: Exfrau Dita von Teese veröffentlicht Statement

Mehrere Frauen werfen US-Musiker Marilyn Manson derzeit schweren Missbrauch vor. Der 52-Jährige bestritt die Anschuldigungen über psychische, physische und sexuelle Gewalt. Seine Kunst und sein Leben seien schon lange "Magnete für Kontroversen", aber die jüngsten Behauptungen seien "schreckliche Verfälschungen der Realität", schrieb der Musiker am Montag auf Instagram. Seine intimen Beziehungen mit gleichgesinnten Partnerinnen seien immer einvernehmlich gewesen. Nun veröffentliche auch Dita Von Teese, die mit Manson sieben Jahre zusammen - davon eines verheiratet - war, ein Statement.

Brian Warner und Heather Sweet, wie die beiden bürgerlich heißen, hatten im Dezember 2005 geheiratet. Sie bedanke sich bei allen, die sich um ihr Wolbefinden sorgen, so Von Teese auf Instagram. Die aktuellen Vorwürfe gegen Manson würden sich nicht mit ihrer Erfahrung decken, schreibt die 48-Jährige. Sie habe sich von ihm aufgrund von Untreue und Drogenmissbrauch getrennt. "Missbrauch jeglicher Art hat keinen Platz in einer Beziehung", so Von Teese weiter.