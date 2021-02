Gottschalk: Shitstorm nach geschmacklosem Witz über Winterscheidts Mutter

Daraufhin schoss Gottschalk gegen Winterscheidt: "Hätten wir deine Mutter angerufen, hätte sie nicht abgenommen."

"Von allen Witzen, die Du je gemacht hast, war das wirklich der böseste", entgegnete daraufhin Winterscheidt.

Was Gottschalk offenbar nicht wusste oder in dem Moment nicht bedacht hatte: Winterscheidts Mutter starb an Brustkrebs, als dieser gerade einmal sechs Jahre alt war.

Joko Winterscheidt, der sich in im Verlauf Sendung auch schon die eine oder andere Stichelei gegen Gottschalk geleistet hatte, nahm den geschmacklosen Scherz seinem Kollegen offenbar nicht übel. Gottschalk, der aus der Finalsendung als erster ausschied, verabschiedete sich mit den Worten: "Ich danke dir von Herzen."

Shitstorm auf Twitter

Auf Twitter zeigte man sich hingegen weniger verständnisvoll. Hier wurde über den unbedachten Witz des 70-Jährigen abgelästert. "Wie unsympathisch will sich Thomas Gottschalk denn noch machen?", schimpft unter anderem ein Zuschauer. "Das kann er doch nicht ernsthaft gesagt haben? Sag mal gehts noch?", ärgert sich ein anderer über das Fettnäpfchen, in das Gottschalk in der Show getreten ist.