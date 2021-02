Milliarden-Scheidung: Kanye will aus Rache Kims Schmuck verkaufen

Obwohl Kim Kardashian aus Rücksicht auf ihren Ehemann Kanye West, der an einer bipolaren Störung leiden soll, laut Insidern bemüht ist, ihrem Noch-Ehemann so liebevoll wie möglich zu begegnen, droht die Scheidung des einstigen Glamourpaares äußerst kostspielig zu werden. Berichten zufolge geht es um die Aufteilung von gut zwei Milliarden Dollar.

Kim reichte Scheidung ein

Kardashian soll es gewesen sein, die schließlich nach knapp sieben Ehe-Jahren die Scheidung eingereicht hat - nachdem sie zuvor alles daran gesetzt haben soll, ihre zerrüttete Beziehung zu dem Vater ihrer vier Kinder zu kitten. Das drohende Ehe-Aus hat sich aber schon länger abgezeichnet: Bereits vor Monaten soll der Reality-Star mit Laura Wasser eine der gefürchtetsten Scheidungsanwältinnen Hollywoods angeheuert haben, um sich für den Fall der Fälle vorzubereiten.

Will Kanye Kims Schmuck verkaufen?

Klatschmagazine verbreiten indes allerhand böse Gerüchte über die aufsehenerregende Trennung des Promi-Paares. So berichtet die britische Sun, dass Kanye West wegen der Scheidungspapiere derart gekränkt sein soll, dass er nun sogar Kardaschians Millionen-Schmuck verscherbeln will.

"In den vergangenen zwei Wochen hat er mindestens zwei Juweliere aufgesucht. Er versuchte, den Schmuck, den er Kim geschenkt hatte, zu verkaufen", wird eine anonyme Quelle von der britischen Zeitung zitiert. So würde der Rapper unter anderem eine Diamantkette von Juwelierin Lorraine Schwartz im Wert von einer Million Dollar verkaufen wollen. Auch Diamant-Armänder und eine Cartierkette mit Gravur, die West einst für Millionen kaufte, möchte er nun angeblich loswerden. Ja selbst Kim Kardashians 15-karätigen Verlobungsring, der West einst drei Millionen Dollar kostete, will er angeblich verkaufen.