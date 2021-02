Die kostspieligsten Promi-Scheidungen: Erst lieb, dann teuer

In einer US-Talkshow sagte er, als die zweite Ehe eben zu Bruch gegangen war: „Das letzte Mal, als ich für Sex bezahlte, kostete es mich 20 Millionen.“ Soviel hatte er seiner Ex zu überlassen. Soul-Legende Lionel Richie (71) zeigte nach zwei teuren Trennungen ein an den Rändern rostiges Lächeln: „Jetzt heiße ich nicht mehr Richie, sondern Poorie.“