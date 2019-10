Miley Cyrus sendet Grüße aus dem Krankenhaus

US-Sängerin Miley Cyrus (26, "Wrecking Ball") hat ihren Fans Grüße aus dem Krankenhaus gesendet. "Ich versuche, so schnell wie möglich gesund zu werden", schrieb sie am Dienstag bei Twitter und Instagram. Laut US-Medienberichten kuriert Cyrus in der Klinik eine Mandelentzündung aus.