Miley Cyrus wehrt sich nach Trennung gegen Slutshaming

US-Sängerin Miley Cyrus (26) macht seit ihrer Trennung von Ehemann Liam Hemsworth (28) immer wieder von sich reden. Sei es wegen des kurz danach veröffentlichten Songs "Slide Away" oder ihrer Blitz-Romanze mit Kaitlynn Carter. Von letzterer trennte sich Cyrus im Übrigen, weil sie noch keine neue feste Beziehung wollte.

Vor wenigen Tagen wurde sie dann bei einem Date mit Langzeitkumpel Cody Simpson gesehen, die beiden küssten sich Berichten zufolge. So weit, so unschuldig. Fans der Sängerin meinen allerdings, dass sie ihre Partner nach dem Ehe-Aus deutlich zu schnell wechselt. Und das findet die Sängerin überhaupt nicht lustig. Auf Twitter postete sie eine lange Stellungnahme, in der sie sich gegen das "Slutshaming" wehrt.

Doppelmoral

"Ich weiß, dass die Öffentlichkeit denkt, sie hätte viel in meine Beziehung investiert, weil sie quasi von Anfang an dabei war", begann Cyrus. Ihre Fans hätten sie aufwachsen sehen ( Cyrus wurde als Disney-Kinderstar " Hannah Montana" berühmt), aber das gäbe ihnen nicht das Recht, sich in ihr Leben einzumischen. "Ich bin jetzt erwachsen und treffe erwachsene Entscheidungen, mit Wissen über die Wahrheit/Details/Realität. Menschen 'wissen' nur, was sie im Internet lesen", so die Sängerin weiter.