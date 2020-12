Miley Cyrus: Nacktshooting und Seelen-Striptease

"Ihr erinnert euch daran, dass ich blank gezogen habe", erinnert sie sich an ihre Single "Wrecking Ball", in der sie nackt auf einer Abrissbirne ritt. Heute sagt Cyrus über ihre Sexualität: "Was dich zu einem Erwachsenen macht, denke ich, ist, dass du damit einverstanden du bist und wer du vorher warst", sagt sie in Bezug auf die Überwindung von Scham.

Heute fühle sie sich als Mensch und Künstlerin in ihrer Mitte angekommen: "Ich bin so zufrieden damit, was ich tue und wer ich bin."