Mickey Rourke: Schauspieler teilt Foto nach blutigem Unfall

Bei einem Unfall auf dem Skateboard dürfte der "The Wrestler"-Star auf den Kopf geflogen sein. Auf Instagram zeigte er sich mit einem blutigem Schramme auf der Stirn. Rourke schrieb zu seinem Foto: "Sieht so aus, als wären meine Skateboard-Tage vorbei." Seine Fans schickten ihm in den Kommentaren zahlreiche Genesungswünsche.