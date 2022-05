Mick Jagger stichelt gegen Harry Styles: "Hat nicht meine Stimme"

Bei einem kurzen Blick k√∂nnte es schon einmal passieren, dass man Harry Styles mit einem jungen Mick Jagger verwechselt. In den letzten Jahren wurde der ehemalige "One Direction"-S√§nger √∂fters mit dem "Rolling Stones"-Frontman verglichen. Nicht nur optisch w√ľrde der 28-J√§hrige der Rock-Ikone √§hneln, sondern auch musikalisch und was seine modischen Entscheidungen betrifft. Das sieht der 78-J√§hrige allerdings anders.

Harry Styles: Mick Jagger äußert sich zu Vergleichen

In einem Interview mit The London Times spricht Mick Jagger √ľber die st√§ndigen Vergleiche zwischen ihm und Harry Styles. Dabei wirken die Aussagen des "Rolling Stones"-Musikers ein wenig wie ein Seitenhieb.