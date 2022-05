"ABBA"-Stars Agnetha und Björn haben über Scheidung gelogen

Der "ABBA"-Megahit "The Winner Takes It All" handelt von der gemeinsamen Trennung, erklärt Agnetha Fältskog weiter: "Die Tatsache, dass er es genau geschrieben hat, als wir uns scheiden ließen, ist wirklich rührend. Ich hatte nichts dagegen. Es war fantastisch, diesen Song zu machen, weil ich so viel Gefühl hineinstecken konnte. Es machte mir nichts aus, es mit der Öffentlichkeit zu teilen. Es fühlte sich nicht falsch an. In diesem Lied steckt so viel drin. Es war eine Mischung aus dem, was ich fühlte und dem, was Björn fühlte, aber auch dem, was Benny und Frida durchgemacht haben."