Michael J. Fox war nur "ein falsches Gähnen von Date mit Prinzessin Diana entfernt"

Erst kürzlich gab Michael J. Fox an, zum zweiten Mal Schluss mit dem Schauspielen zu machen. "In Fairness mir selbst gegenüber und gegenüber Produzenten, Regisseuren" und anderen, gehe er in einen zweiten Ruhestand, schreibt er in seinem jüngst erschienenen Buch "No Time Like the Future". "Das könnte sich ändern, denn alles ändert sich. Aber wenn dies das Ende meiner Schauspielkarriere ist, dann soll es so sein."