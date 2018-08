Michael J. Fox: Schlimmer Absturz nach Parkinson-Diagnose

Alkoholkoma neben dem Kleinkind

Auch seine Ehefrau Tracy Pollan (58) fand die Wahrheit über Michaels unheilbare Krankheit erst rund ein Jahr nach der Schock-Diagnose heraus.

Nachdem Michael 1992 eine Nacht mit seinen Kumpels durchgetrunken hatte und spät nach Hause kam, fand ihn seine Frau am Morgen ohnmächtig in einem schlimmen Alkoholdelirium am Sofa vor. Neben ihm ihr gemeinsamer dreijähriger Sohn Sam. Dosen von Bier ergossen sich über den Teppich neben dem Sofa. Wut hätte sie damals keine empfunden, berichtet Michael J. Fox weiter. Stattdessen soll ihn seine Frau ruhig und direkt gefragt haben: "Ist es das, was du machen willst und wer du sein willst?". Dann verließ sie den alkoholgetränkten Raum.