Michael J. Fox & Tracy Pollan: Das Geheimnis ihrer langen Ehe

Dazu Pollan: "Ich habe nicht geschrien. Ich war nicht wütend. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass ich fertig bin damit."

Erst da beschloss Michael J. Fox beschlossen, sich Hilfe zu suchen und seine Sucht in den Griff zu bekommen.

Wegen der Krankheit beendete er im Jahr 2000 seine Kinokarriere, spielte jedoch weiterhin in TV-Serien mit. Ebenfalls im Jahr 2000 gründete er die Stiftung "The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research" (MJFF),.für die er sich seitdem einsetzt.