Michael Douglas verrät, wie er Catherine Zeta-Jones' Herz eroberte

"Ich schaute den Film an und dachte: 'Wow, wer ist dieses Mädchen? Sie ist unglaublich'", so Douglas über jenen Moment, in dem sein Interesse an der Schauspielerin geweckt wurde.

Liebe auf den ersten Blick

Einige Wochen später habe er sie beim Deauville Film-Festival persönlich kennen gelernt. "Ich habe im Programm gelesen, dass sie am nächsten Tag 'Zorro' zeigen. Dann habe ich meinen Assistenten gebeten, herauszufinden, ob Catherine Zeta-Jones da sein werde und ob sie alleine komme. Und wenn ja - ob ich einen Drink mit ihr nehmen könnte", so Douglas. "Am nächsten Tag kam sie mit Antonio Banderas und Melanie Griffith an, wir haben etwas miteinander getrunken und es war alles, wie ich es mir erhofft hatte. Dann lud sie mich zum Abendessen mit ihrer Gesellschaft ein. Ich dachte: 'Ich sehe gut aus, das sieht gut aus'", zeigte er sich zuversichtlich.