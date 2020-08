Keine Unbekannte: Wer ist die Bachelorette 2020 Melissa Damilia?

Erst kürzlich erklärte sie in einem Interview noch, dass sie es sich nicht "vorstellen könne, nochmal an einer Kuppelshow teilzunehmen, aber sag niemals nie". Laut RTL habe es die Stuttgarterin auch Mut gekostet, die große Liebe nun erneut im TV zu suchen, dennoch freue sie sich auf die Herausforderung. "Es ist okay, Angst zu haben. Aber geh da raus und öffne dich. Liebe, hasse, mache Fehler, lerne und werde mit jedem Schritt stärker", so die 24-Jährige, der in der Vergangenheit auch eine Liaison mit dem deutschen Sänger Pietro Lombadi nachgesagt wurde.