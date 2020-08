Ed Sheeran soll zum ersten Mal Vater werden

Erst am Heiligen Abend 2019 hatte der Musiker eine Auszeit angekündigt. "Ich bin seit 2017 nonstop unterwegs und hole einfach etwas Luft, um zu reisen, zu schreiben und zu lesen", teilte der britische Sänger damals über Instagram und Facebook mit. Er werde sich vorerst auch aus den sozialen Medien verabschieden. "Ich gehe offline, bis die Zeit reif ist, um zurückzukommen." Nun könnte klar sein warum: Sheeran und Seaborn scheinen die Familienplanung priorisiert zu haben.

Bereits vor einem Jahr hatte der 29-Jährige bei einem Konzert von einer geplanten 18-monatigen Auszeit gesprochen. Der Musiker ("Shape Of You", "I Don't Care") hatte sich vor einigen Jahren schon einmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und unter anderem eine Weltreise unternommen. Im März 2017 meldete er sich mit dem Album "Divide" zurück und ging damit zwei Jahre auf Welttournee. 2019 brachte er ein weiteres Album ("No. 6 Collaborations Project") auf den Markt. Sheeran und seine Schülerliebe Cherry Seaborn sollen im Dezember 2018 geheiratet haben.