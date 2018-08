Ed Sheeran: Was sie noch nicht über den Sänger wussten

Mehr als nur Musik

Jahre zuvor schlief er noch mit einem Heizstrahler an den Mauern des Buckingham Palastes, im Dezember 2017 erhielt der beliebte Singer-Songwriter von den englischen Royals für seine Musik und sein ehrenamtliches Engagement die Auszeichnung: "Member of the Most Excellent Order of the British Empire". Die Auszeichnung wurde ihm höchstpersönlich von Prinz Charles überreicht.