Fünf Gründe, weshalb Ed Sheeran eigentlich super ist

Grund 3: Er ist der Antipop-Star. Und Antihelden kann man gar ja nicht böse sein. Auch dann nicht, wenn sie einem mit manchen ihrer Songs im Radio auf die Nerven gehen. Außerdem sind seine Lieder so herrlich unaufdringlich. Sie werfen sich einem nicht effekthascherisch um den Hals, sondern sind angenehm egal. Auch das kann man in einer Welt, in der Popmusik vor allem laut, knallig und schrill sein muss, als Vorteil sehen.

Grund 4: Angenehm ist auch die Heldenerzählung – also die Geschichte, „wie er wurde, was er ist“. Hinter Sheeran steht keine Casting-Show oder gestrenger Manager-Vater. Nein, Ed Sheeran hat in der Fußgängerzone gespielt, in kleinen Clubs, alleine, nur mit Gitarre, Loopgerät und Spitzbubencharme. Und mehr braucht er noch immer nicht für den ganz großen Auftritt. Auch wenn er inzwischen ein mehrköpfiges Produzententeam an seiner Seite hat.

Grund 5: Kritiker beschweren sich, dass man keines von Ed Sheerans Liedern mitsingen kann. Und sehen darin gleich den Beweis dafür erbracht, dass seine Musik nicht bewegt. Das ist überraschend, weil damit wahrscheinlich das erste Mal Mitgröl-Tauglichkeit als Musik-Gütesiegel herhalten muss. Und zweitens falsch. 100.000 Fans werden heute den Gegenbeweis anstimmen.

Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me…