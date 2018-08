Ed Sheeran: Der sympathische Superstar von Nebenan

Seinen ersten bleibenden Eindruck in Österreich machte der Star 2012 beim Frequency Festival in St. Pölten. Dort erregte er mit seiner außergewöhnlichen Art, Solokonzerte zu spielen, Aufsehen: Er stand mit Gitarre und Loopgerät auf der Bühne und baute seine Songs in Schichten auf, bis er klang wie ein Einmann-Orchester. „Der sympathische Brite lieferte einen furiosen Soloauftritt ab“ – die „Entdeckung des Abends“, schrieb der KURIER damals.

Und Sheeran selbst sagte: „Egal, ob ihr mein Album gekauft oder heruntergeladen habt – ich freue mich, wenn es euch gefällt.“

Mit Verkäufen und Bezahlstreams hatte er danach aber echt kein Problem: Laut Forbes ist Sheeran, der einst keinen Wohnsitz hatte und in der U-Bahn schlief, inzwischender bestverdienende Solostar. 93 Millionen Euro waren es 2017.

Da bleibt einiges für Katzenfutter übrig.

Fans dürfen sich nach den zwei Wien-Konzerten gleich auf etwas Neues freuen: Ab 28. August ist die Doku „Songwriter“ verfügbar (als Stream bei Apple Music).

Dafür hat Sheerans Cousin Murray Cummings den Sänger zehn Jahre lang mit der Kamera begleitet.

Man kann zusehen, wie Sheeran seine Hits wie das 3,7 Milliarden Mal gestreamte „Shape Of You“ komponiert („Songs sind eigenartig. Sie kommen und gehen, ohne dich vorher zu warnen“), sieht erste Konzerte noch im Schüleralter und den Popstar im Interview.