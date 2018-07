FUR-REAL: Ed Sheerans Fellnasen sind jetzt auf Instagram

Mit den Worten "My cats set up their own Instagram, clever pussles. Follow their daily routine" (zu Deutsch: "Meine Katzen sind jetzt auch auf Instagram. Clevere Tierchen. Schaut ihnen bei ihrer täglichen Routine zu") teilte der Sänger vier Fotos seiner geliebten Fellnasen Calippo und Dorito. Die Schnappschüsse brachten Sheerans Haustieren im Handumdrehen tausende Likes ein.