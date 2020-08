Promi Big Brother: Claudia Kohde-Kilsch verrät Steffi Grafs größte Charakterschwäche

"Die hat doch nun fast immer und alles gewonnen. Und wenn sie dann mal verloren hat, habe ich immer gedacht: 'Geh doch mal ans Netz und lach doch mal und nimm deine Gegnerin einmal in den Arm. Es ist doch viel schwerer, eine Niederlage mit Anstand zu bewahren. Das hat ihr an Größe gefehlt", so Hansch.

"Nun lächel doch mal, ne", stimmte Kohde-Kilsch ihrem Big Brother-Kollegen zunächst noch etwas verhalten zu.

"So eine Jahrhundertsportlerin hast du so schnell nicht wieder", stellte sie dann aber fairerweise über Steffi Graf fest. Am Ende legte Kohde-Kilsch aber noch eins drauf und meinte: "Aber das stimmt, verlieren konnte sie nicht so gut."

Hansch pflichtete ihr bei: "Das konnte sie nicht. Das hat gefehlt. Das wäre dann die Krönung gewesen. Das wäre nicht mehr zu toppen gewesen."