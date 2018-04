Melanias unterkühlte Luxus-Show beim Staatsbankett

Kleid um 43.000 Euro

Mit versteinerter Miene war sie am Abend dann in einem 43.000 Euro teuren Haute Couture Kleid von Chanel zum Staatsdinner erschienen. Als sie sich mit Trump davor kurz den Medien zeigte, erschienen sie zumindest dieses Mal händchenhaltend. Ein Lächeln wollte ihr bei dem an sich freudigen Anlass aber nicht über die Lippen kommen.