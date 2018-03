Porno-Star Stormy Daniels bringt Trump in Not

Außerdem: Stormy Daniels ihr damals 30 Jahre älteres Gegenüber nicht „anziehend“. „Überhaupt nicht?“, setzte Cooper nach. Wieder lautete die Antwort: nein.

In dieser Äußerung sehen Insider, die mit Trumps Eitelkeit vertraut sind die „größte Zeitbombe“. Irgendwann werde der Präsident „die Zurückweisung kontern“.

Ob das auch für den schwersten Vorwurf Cliffords gilt? 2011, damals hatte sie gerade in ein Interview mit dem Magazin In Touch über ihre Verbindung zu Trump eingewilligt, will Daniels in Las Vegas von einem Unbekannten im Auto bedroht worden sein: „Lass Trump zufrieden. Vergiss die Geschichte“. Dann habe der Mann ihre kleine Tochter auf der Rückbank angeschaut und gesagt: „Süßes, kleines Mädchen. Es wäre ein Schande, wenn ihrer Mutter etwas zustoßen würde.“

Weil die Porno-Darstellerin behauptet, den Einschüchterer, den sie und ihr Anwalt Michael Avenatti im Umfeld von Trump und Cohen wähnt, „sofort identifizieren“ zu können, müsste sich bald Robert Mueller mit dem Thema befassen, schreiben US-Medien. Der in der Russland-Affäre tätige Sonder-Ermittler dürfte dann auch auf einen anderen Aspekt stoßen, der es in sich hat. Nach einer gerichtlichen Einigung zwischen Cohen und Daniels muss die Porno-Darstellerin „bestimmte Fotos und SMS-Mitteilungen, die in Verbindung mit Trump stehen“, aushändigen. Anwalt Avenatti muss man entnehmen, dass Stormy Daniels dieses Druckmittel nicht aus der Hand geben will. Noch nicht.