Melania Trump herausgeputzt in Mar-a-Lago: Erstes Foto nach Auszug aus Washington

Zum letzten Mal wurde Melania Trump nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus bei ihrer Landung in Florida am 20. Jänner gesehen. Auf Fotografen hatte sie damals offenbar keine Lust. Während ihr Mann Donald Trump noch für die Presse posierte, würdigte Melania die Fotografen keines Blickes und zog schnurstracks an Trump vorbei - um in der wartenden Limousine Platz zu nehmen. Seitdem hatte sich das ehemalige Model vorübergehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen.

Was treibt eigentlich Melania Trump?

Zuletzt wurde über die 50-Jährige behauptet, sie würde auf Luxusanwesen in Mar-a-Lago dem süßen Nichtstun frönen. "Sie geht ins Spa, isst zu Mittag, geht ins Spa und isst mit Donald auf der Terrasse zu Abend. Jeden Tag", lästerte erst kürzlich ein Insider über Melania Trumps neuen Alltag gegenüber CNN.

Mittlerweile krempelt die ehemalige First Lady aber wieder die Ärmel hoch. So hat sie sich Mitte Februar einen neuen offiziellen Twitter-Account zugelegt. "Bitte folgen Sie diesem Konto für Neuigkeiten und Updates", hieß es im ersten offiziellen Posting der früheren First Lady. Damals wurde auch bekannt, dass diese in Palm Beach ein eigenes Büro eröffnet hat.