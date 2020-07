Mel Gibson wegen Corona-Infektion im Spital behandelt

"Er wurde während seines Krankenhausaufenthaltes mit dem Medikament Remdesivir behandelt und hat seitdem zahlreiche Male negativ sowie positiv auf die Antikörper getestet." Inzwischen habe sich Gibson vollständig erholt, heißt es weiter.

Mel Gibson ist nicht der einzige Prominente, der sich mit dem Virus infiziert hat. So waren unter anderem Tom Hanks und seine Frau bereits im März an Covid-19 erkrankt. Auch sie gelten mittlerweile als genesen. Erst vor wenigen Tagen hat Jazmin Grace Grimaldi, die Tochter von Fürst Albert, bekannt gegeben, dass sie in den vergangenen drei Wochen an Corona-Symptomen gelitten hat. In einem Instagram-Posting beschrieb die Schauspielerin außerdem offen den mühsamen Verlauf ihrer Erkrankung.