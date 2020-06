Antisemitismus: Mel Gibson nach Winona Ryder-Interview erneut im Kreuzverhör

Als "Mad Mel", also wahnsinniger Mel, machte der Schauspieler über die Jahre hinweg immer wieder Schlagzeilen. Mal waren es antisemitische Pöbeleien, mal Alkoholexzesse oder heftige Streitereien mit der Exfreundin. 2006 fuhr er sturzbetrunken Auto und verfiel bei der nächtlichen Festnahme in eine rassistische Schimpftirade. 2011 brummte ihm ein Gericht eine dreijährige Bewährungsstrafe mit gemeinnütziger Arbeit und Therapie auf, damit er seine Wutausbrüche in den Griff bekäme. Grund war ein handgreiflicher Streit mit seiner Exfreundin, der russischen Sängerin Oksana Grigorieva, Mutter der jetzt zehnjährigen Lucia Gibson.

Aus seiner langjährigen Ehe mit der Australierin Robyn Moore hat Gibson sechs Söhne und eine Tochter. Im Jänner 2017 brachte seine Lebensgefährtin Rosalind Ross dein neuntes Kind - einen Sohn - zur Welt.