Mel Gibson: "Wenn ich Gott wäre, hätten wir ein Problem"

Foto: verleih

Die Academy of Motion Picture Arts hat die Oscar-Nominierungen für 2017 bekanntgegeben.

Das Muscial "La La Land" geht mit 14 Nominierungen als großer Favorit ins Rennen um einen Goldjungen. Mit diesem Rekord können nur "All About Eve" (1950) und "Titanic" (1997) mit ebenfalls je 14 Nominierungen mithalten.

Mel Gibsons Comeback

Acht mal ist "Arrival" nominiert, sieben mal "Moonlight" und je sechs Mal rittern "Hacksaw Ridge", "Lion" und "Manchester by the Sea" um einen Oscar.

Die Golden Globe- und Oscar-Nominieurngen für das Kriegepos "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung" können als großes Comeback von Mel Gibson gewertet werden. Der vor einigen Jahren gefallene Action-Star der Neunziger-Jahre hat bei der Verfilmung der wahren Geschichte über einen Pazifisten Regie geführt. Seine antisemitischen Sprüche unter Alkohleinfluss scheinen langsam aber doch von seinen Kollegen verziehen zu werden. Gibson ist für einen Oscar als bester Regisseur nominiert.

Auslandsoscar für "Toni Erdmann"?

Im Oscarrennen mit von der Partie ist auch die deutsch-österreichischen Tragikomödie "Toni Erdmann". Damit hat der Erfolgskurs der Produktion seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Vater-Tochter-Geschichte von Maren Ade mit Peter Simonischek in der Titelrolle geht bei der 89. Oscar-Verleihung am 26. Februar für Deutschland ins Rennen um den Preis als bester fremdsprachiger Film.

Der Film wurde seit seiner umjubelten Uraufführung bei den Filmfestspielen Cannes unter anderem von der Internationalen Filmkritiker-Vereinigung (Fipresci) zum besten Film des Jahres 2016 gekürt und mit fünf Europäischen Filmpreisen ausgezeichnet.

Bei den Golden Globes Anfang Jänner hatte "Toni Erdmann" aber gegenüber Paul Verhoevens Thriller "Elle" das Nachsehen. "Elle" ist für den Oscar allerdings nicht nomniert. Weitere Anwärter auf den Auslandsoscar sind "Land of Mine" aus Dänemark, "Ein Mann namens Ove" aus Schweden, "The Salesman" aus dem Iran sowie "Tanna" aus Australien nominiert.

Foto: verleih

Die Oscar-Nominierungen:

Bester Film:

La La Land

Moonlight

Manchester by the Sea

Arrival

Lion

Hidden Figures

Fences

Hell or High Water

Beste Hauptdarstellerin:

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

Bester Hauptdarsteller:

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Denzel Washington, Fences

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge



Beste Nebendarstellerin:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

Bester Nebendarsteller:

Jeff Bridges, Hell or High Water

Mahershala Ali, Moonlight

Lucas Hedges, Manchester By The Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Beste Kamera:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Beste Regie:

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La la Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

Bestes Drehbuch:

Hell or High water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Woman

Beste literarische Vorlage (adaptiertes Drehbuch):

Moonlight

Lion

Arrival

Fences

Hidden Figures

Bester Schnitt:

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La la Land

Moonlight

Bester Dokumentarfilm:

Fire at Sea

I am not your Negro

Life Animated

O.J. Made in America

13th

Bester Dokumentar-Kurzfilm:

Extremis

4.1 Miles

Joe‘s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Bester fremdsprachiger Film:

Land of Mine

A Man Colled Ove

The Salesman Tanna

Toni Erdmann

Bester Kurzfilm:

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Bestes Make-Up und Hairstyling:

A Man Called Over

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Beste visuelle Effekte:

Rogue One: A Star Wars Story

The Jungle Book

Doctor Strange

Arrival

Kubo and the Two Strings

Bester animierter Spielfilm:

Kobo ant the Two Strings, Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Bester animierter Kurzfilm:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider an Cigarettes

Pearl

Piper

Bester Song:

„Auditions“, La la Land

„Can‘t stop the Feeling“, Trolls

„City of Stars“, La la Land

„The Empty Chair, Jim the James Foley Story

„How Far IÄll Go“, Moana

Beste Filmmusik:

Jackie

La la Land

Lion

Moonlight

Passengers

Bester Ton:

Arrival

Hacksaw Ridge

La la Land

Rogue One: A Star Wars Story

Bester Tonschnitt:



Arrival

Deep Water Horizon

Hacksaw Ridge

La la Land

Sully

Bestes Produktionsdesign:

Arrival

Fantastic Beasts and where to find them

Hail, Caesar!

La la Land

Passengers