Meghan und Harry verraten: So tickt Töchterchen Lilibet Diana

Während des New York-Besuchs der Sussexes hat Herzogin Meghan einen seltenen Einblick in ihr Leben als zweifache Mama gegeben. Die ehemalige Schauspielerin ist mit der Geburt von Töchterchen Lilibet Diana am 4. Juni zum zweiten Mal Mama geworden. Meghans und Harrys Sohn Archie ist inzwischen zwei Jahre alt.

Meghan schwärmt von Tochter Lilibet

Im Rahmen ihrer New York-Reise soll Meghan aus vollem Herzen über ihre Tochter geschwärmt haben. Die 40-Jährige soll einem Fan im One World Trade Center in New York über Lilibet laut Cosmopolitan gesagt haben: "Sie ist so schön."

Harry hingegen hatte seine Tochter kürzlich als "sehr entspannt" bezeichnet. "Sie scheint glücklich darüber zu sein, einfach nur da zu sitzen, während [unser Sohn] Archie wie verrückt herumläuft", hat Harry laut Hello! gegenüber dem mit ihm befreundeten Musiker Ed Sheeran bei den WellChild Awards ausgeplaudert.