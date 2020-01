Meghan und Harry stürzen sich in die Arbeit

Für Herzogin Meghan ist die Unterstützung von Mädchen und Frauen seit jeher eine Herzensangelegenheit. Während Ehemann Prinz Harry sich nach wie vor in London aufhält, schiebt die 38-Jährige deswegen keinesfalls eine ruhige Kugel in Kanada. Am Dienstag besuchte sie bereits ein Frauenhaus in einem der ärmeren Viertel Vancouvers, nun stattete sie auch einer Organisation einen Besuch ab, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt.

Charity in Kanada

"Gestern besuchte uns Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, um über Klimagerechtigkeit für Mädchen und die Rechte indigener Völker zu diskutieren. Es war großartig, über die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes für soziale Gerechtigkeit und die Macht der Führung junger Frauen zu sprechen", hieß es von Justice for Girls (dt.: Gerechtigkeit für Mädchen, Anm.) dazu auf Twitter.