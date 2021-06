Riesen Security-Aufgebot: So teuer war die Geburt von Sussex-Tochter Lilibet

Generell sollen die Sussexes, die mittlerweile zweifache Eltern sind, ihr neues Leben in Santa Barbara genießen. Erst kürzlich hatte ein Insider gegenüber People erzählt, dass die mit Stars besetzte Nachbarschaft des Paares "sehr ruhig und perfekt für sie ist. Sie sind nah am Strand, was ihnen Spaß macht, und sie haben auch Freunde in der Nachbarschaft, mit denen sie Zeit verbringen. Sie verbringen viel Zeit zu Hause mit Archie, haben es aber auch geschafft, ein paar Date-Nächte zu arrangieren."

"Das fühlt sich an, wie ihr erstes richtiges gemeinsames Zuhause, denn sie konnten ein Haus finden, das sie beide lieben", so der Insider weiter. "Es ist schön zu sehen, wie sie das Leben genießen." Es sei eine Art Neuanfang. Lilibets Geburt sei außerdem ein weiterer Grund für Meghan und Harry, "hier in den Staaten Wurzeln zu schlagen."