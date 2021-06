Warum die Queen Prinz Harrys kleine Lilibet nicht sehen darf

Wann die kleine "Lili" ihre Namenspatin zum ersten Mal persönlich treffen wird und ob die Familie durch sie wieder enger zusammen rücken wird, steht in den Sternen - bis auf weiteres stellt auch die Pandemie große Reisehindernisse dar.

Erschwerte Reisebedingungen

Harry lebt mit seiner Familie in den USA - der Weg in die Heimat dürfte mit zwei kleinen Kindern aber auch ohne Corona eine Herausforderung darstellen. Ob die beiden sich dieser stellen wollen, ist unklar. Fest steht: Harry hatte angekündigt, im Sommer mit einer Statue seiner bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Mutter Diana zu gedenken. Das Kunstwerk soll am 1. Juli am Kensington-Palast in London aufgestellt werden - an dem Tag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden.

Seine Pläne, zu diesem Zweck nach Großbritannien zu reisen, hat Harry bislang trotz der Geburt seiner Tochter nicht abgesagt. Dass Meghan, Archie und Lilibet mitkommen, ist aber unwahrscheinlich. Die Queen wird ihr jüngstes Urenkerl also noch eine Weile nicht sehen dürfen.

Auch Harry hat den Rest seiner Familie im letzten Jahr nicht oft gesehen. Die Installation der Statue zu Ehren Dianas hatte sich durch die Corona-Pandemie ebenfalls verzögert. Harry und William hatten sie jedoch schon vor mehr als drei Jahren angekündigt. Sie soll den Prinzen zufolge Besuchern helfen, über Prinzessin Diana nachzudenken. Die Statue wird für Besucher zugänglich sein und war bei dem britischen Künstler Ian Rank-Broadley in Auftrag gegeben worden. Sein Porträt von Königin Elizabeth II. ziert britische Geldmünzen.

Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 bei einem Unfall in einem Autotunnel in Paris. Sie wurde damals von Paparazzi verfolgt. Bei ihrem Tod war Harry zwölf Jahre alt, William war 15.