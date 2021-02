Meghan und Harry: Brisantes TV-Interview mit Oprah Winfrey

Doch nicht nur Meghan soll zu Wort kommen. "Später werden die beiden von Prinz Harry begleitet. Sie sprechen über ihren Umzug in die USA und ihre Hoffnungen und Träume für die Zukunft ihrer wachsende Familie", heißt es weiter.

Erstes großes, Doppel-Interview seit Megxit

Seit ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus haben Meghan und Harry zwar schon mehrfach an Video-Calls teilgenommen. Das Interview mit Oprah wird jedoch das erste Paar-Interview von Meghan und Harry größeren Formates sein, seit ihrem Umzug in die USA. Zuletzt hatten sich der Prinz und die ehemalige Schauspielerin in einem Doppel-Interview für die BBC anlässlich ihrer Verlobung im Jahr 2017 ausführlich zu ihrem Privatleben geäußert.