Meghan und Harry brechen auf Afrika-Reise zwei royale Regeln

Am Montag sind Prinz Harry und Herzogin Meghan mit dem rund vier Monate alten Archie in Kapstadt eingetroffen. Es ist ihre erste gemeinsame Reise zu dritt und obwohl sie sich betont entspannt geben, erwarten sie in den kommenden Tagen laufend offizielle Termine. Ein Urlaub dürfte den Sussexes in Afrika also kaum bevorstehen.