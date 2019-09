Prinz Harry und Meghan bei Traumhochzeit von Designerin Nonoo

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben kurz vor Beginn ihrer großen Afrika-Reise in Rom an der Hochzeit ihrer Freundin, der Modedesignerin Misha Nonoo teilgenommen. Die Hochzeitsfeier fand am Freitagabend in der prunkvollen Villa Aurelia mit atemberaubenden Ausblick auf Rom statt, berichteten italienische Medien.

Die in Bahrain geborene Designerin Nonoo ist seit vielen Jahren eine enge Bezugsperson für Meghan. Sie soll 2016 der Herzogin Prinz Harry vorgestellt haben. Nonoo heiratete den US-Ölmagnaten Michael Hess bei einer Zeremonie bei Abenddämmerung in der exklusiven Villa.