Meghan Markles Auftritt: So "nackt" würde sich Kate nicht zeigen

Ungleiche Schwägerinnen: Bei einem offiziellen Nachtmittags-Termin würde sich Herzogin Kate sicher nicht so zeigen wie es Meghan Markle nun bei einer Konferenz im "Commonwealth Youth Forum" getan hat.

Wird wohl nie den Thron besteigen

Das ärmellose Kleid von dem Label Altuzarra um 1700 Euro beweist einmal mehr, dass Meghan nicht derart strenge Kleidervorschriften wie Kate beachten muss.

Der Grund: William ist Zweiter in der Thronfolge nach seinem Vater Charles. Danach kommen seine Kinder an die Reihe und dann erst Williams Bruder Prinz Harry. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass Meghan Markle je neben ihrem baldigen Bräutigam Harry auf dem Thron sitzt.