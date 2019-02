Meghan Markle soll bald auf die Leinwand zurückkehren

Ihre Karriere als Schauspielerin hat Herzogin Meghan (37) nach Bekanntgabe der Verlobung mit Prinz Harry (34) bekanntlich an den Nagel gehängt.

Bekannt wurde Markle mit ihrer Rolle als Rachel Zane in der Serie "Suits". Als Mitglied der britischen Königsfamilie war es ihr nicht möglich, ihr Engagement weiterzuführen.

Markle auf der großen Leinwand

Die bereits gedrehten Serien und Filme mit Markle bleiben der Öffentlichkeit jedoch erhalten.

Der amerikanische Filmverleih "Artists Rights Distribution" wolle mindestens einen der Filme neu veröffentlichen, in denen die heutige Herzogin mitgespielt hat. Der Indie-Film "The Boys and Girls Guide to Getting Down" aus dem Jahr 2011 soll dabei den Anfang machen. Diesen hat der Verleih nun erworben.

Der Film soll zumindest in den USA wieder gezeigt werden, berichtet das amerikanische Promiportal The Hollywood Reporter.