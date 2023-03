Charles soll Räumungsbefehl bei Harry & Meghan veranlasst haben - zugunsten Andrews

Doch es kommt noch dicker: Der Sun zufolge wolle der Palast, dass künftig der in Ungnade gefallene Prinz Andrew Frogmore Cottage bezieht. Derzeit lebt er noch mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson in der wesentlich geräumigeren Royal Lodge. Gerüchte, Charles habe vor, seinen Bruder aus seiner langjährig bewohnten Residenz in Windsor ausziehen zu lassen, kursieren bereits länger - auch wenn sie bis jetzt nicht bestätigt wurden.

Jetzt berichtet die Sun, Andrew seien bereits die Schlüssel für Frogmore Cottage angeboten worden.