Auweia, Frisur von Tom Cruise gerät aus den Fugen

Beim Oscar-Lunch Mitte Februar hatte Schauspieler Tom Cruise für eine Überraschung gesorgt, als er sich mit einem neuen Look - bestehend aus längeren Haaren und einem gebräunten Teint - präsentierte. Die neue Frisur scheint aber nicht mehr so leicht zu bändigen sein wie der adrette Schnitt, den sich der Hollywoodstar in den vergangenen Jahren regelmäßig verpassen hat lassen.

Tom Cruise mit haarigem Problem

Als der Action-Star neuerdings die "Jimmy Kimmel Live!"-Show besuchte, wurde er vor dem Studio von einem Platzregen überrascht. Prompt war ein Schirm zur Hand, damit der Filmstar trocken ins Innere des Studios gelangt. Der Wind und die statische Aufladung durch den Schirm bewirkten aber, dass die hippe Langhaarfrisur von Tom Cruise aus den Fugen geriet.