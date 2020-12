Meghan bevorzugt: Auf diese Ehre wartet Kate immer noch

Der königliche Zug wurde erstmals 1842 in Betrieb genommen, als der erste speziell für die Royals gebaute Zug, der eigens für Königin Adelaide, die Frau von König William IV, errichtet wurde. Seitdem gilt der "Royal Train" laut der Channel 5-Dokumentation "Secrets of the Royal Train" bei den ranghöchsten Royals als "die beliebteste Art zu reisen".

Während Königin Elizabeth und ihr Ehemann Prinz Phillip es genießen können, an Bord des Luxus-Zugs zu entspannen, gab es in der Vergangenheit Spekulationen, dass nicht jeder in der Familie den Zug benutzen darf. Laut Express wurde immer wieder behauptet, dass trotz ihres unermüdlichen Einsatzes für die köngliche Familie William und Kate noch nie eingeladen wurde, um mit dem Zug zu reisen.