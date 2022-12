Meghan berichtet: So lief das erste Treffen mit Kate und William

Auch William und Kate waren über so viel Herzlichkeit offenbar irritiert. Im Nachhinein sei dies ein erster Hinweis auf den internen Umgang in der Royal Family gewesen, erzählt Meghan: "Mir war dann klar, dass die Formalität, die nach außen hin herrscht, sich im Inneren widerspiegelt. Nach außen hin wird repräsentiert, dann schließt man die Tür und denkt, puh, jetzt können wir uns entspannen, aber diese Formalität bleibt bestehen, das hat mich überrascht."

Dennoch sah es zuerst so aus, als würden sich die beiden Paare blendend verstehen. In der Doku schwärmt Meghan etwa vom ersten Weihnachtsfest in Sandringham 2017, bei dem auch das legendäre Foto der "Fab Four" entstand. Beim Essen saß sie neben Prinz Philip, für sie eine besondere Erinnerung. Sie habe ihrer Mutter damals gesagt: "Es ist die Großfamilie, die ich immer wollte."