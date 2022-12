Nach dem Trailer zu "Harry & Meghan": Jetzt wollen alle ihre Decke

Neu ist die Decke nicht, bereits 1988 wurde das Modell "Avalon" vom Traditionsmarke Hermès lanciert. Das geometrische Muster ist von klassischen Stalldecken inspiriert, die Pferden auf den Rücken gelegt werden. Das klassische Modell besteht zu 90 Prozent aus Merinowolle und 10 Prozent Kaschmir und ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Im Online-Shop ist sie derzeit für 2.800 Euro erhätlich.

Mehrere Film-Auftritte

An Scheinwerferlicht ist die Avalon-Decke jedenfalls gewöhnt. 2022 hüllte sich Jennifer Lopez im Film "Marry Me" in das edle Teil. Im "Sex and the City"-Film von 2008 ist sie neben Carrie Bradshaw zu sehen, die sich, ähnlich wie die Herzogin von Sussex, in ihrer Wohnung die Augen ausweint. Neben optischen Vorzügen scheint die Decke also vor allem einen tröstenden Effekt zu haben.