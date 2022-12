"Schmutziges Spiel": Harry attackiert Royals in neuem Netflix-Trailer, Meghan in Tränen

Der neue Trailer beinhaltet Videos, in denen Harry und Meghan Applaus erhalten, während sie bei royalen Terminen königliche Pflichten erfüllt und welche, in denen das Paar seine Verlobung und Hochzeit im Jahr 2018 ankündigt. Dann sieht man Meghan, die sagt: "und dann" - bevor sie mit den Fingern schnippt und Harry hinzufügt: "Alles hat sich geändert".

"Es ist wirklich schwer, jetzt darauf zurückzublicken und zu sagen: 'Was um alles in der Welt ist passiert?'", hört man in den Aufzeichnungen Harry sagen. Der Herzog fährt fort: "Es gibt eine Familienhierarchie, weißt du, es gibt Lecks, aber es werden auch Geschichten gepflanzt. Es ist ein schmutziges Spiel."