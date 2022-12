Ungesehene Aufnahmen: Netflix veröffentlicht ersten Trailer zu Sussex-Doku

Die kommende Netflix-Doku über Meghan und Harry schlägt bereits vor der Veröffentlichung hohe Wellen. Unter anderem, weil behauptet wurde, die Sussexes hätten darauf gepocht, dass die Ausstrahlung der Dokumentation auf das nächste Jahr verschoben werde. Angeblich soll das Herzogpaar darin Aussagen tätigen, die dem widersprechen, was Prinz Harry in seinen bevorstehenden Memoiren schreibt. Die Filmemacher seien durch einige von Meghans und Harrys Aussagen "verwirrt", hieß es erst vor Kurzem. "Vieles in der Show widerspricht dem, was Harry geschrieben hat", zitiert Page Six seine Quelle. "Harry und Meghan haben darum gebeten, Inhalte, die sie selbst für ihr eigenes Projekt geliefert haben, zurückzunehmen."

Harry in Doku: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert"

Nach längerem, vermeintlichen Hin und Her können Royal-Fans nun endlich einen ersten Einblick in das Filmmaterial erhaschen, denn der Streaming-Gigant Netflix hat einen ersten Teaser-Trailer zur Sussex-Doku veröffentlicht.

In der Dokumentation soll man Prinz Harry und Herzogin Meghan von einer bisher unbekannten Seite kennenlernen. Die intime Dokumentation mit dem Titel "Harry & Meghan" beleuchtet unter anderem die Liebesgeschichte des Paares.