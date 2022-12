USA-Reise: William und Kate bei Basketball-Spiel ausgebuht

Bei ihrer ersten Auslandsreise nach dem Tod von Queen Elizabeth II will Prinz William in den USA auf den Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam machen. Gemeinsam mit seiner Frau Kate wurde der britische Thronfolger am Mittwoch in Boston erwartet, wo am Freitag der diesj├Ąhrige "Earthshot"-Preis verliehen werden soll. Zur Feier des royalen Besuchs sollen Sehensw├╝rdigkeiten in Boston gr├╝n angestrahlt werden.

William und Kate bei Basketball-Spiel in Boston

Nach ihrer Ankunft in den USA sorgten der Prinz und die Prinzessin von Wales am Mittwoch aber zun├Ąchst f├╝r eine ├ťberraschung, als sie sich unangek├╝ndigt bei einem Basketball-Spiel pr├Ąsentierten, um an ihrem ersten Tag in der Stadt die Boston Celtics anzufeuern und f├╝r die Verleihung des Earthshot Prize zu werben.

Das Ehepaar sa├č bei dem Spiel im TD Garden-Stadion neben den Celtics-Eigent├╝mern Wyc Grousbeck, Unternehmerin Emilia Faszalari, der designierten Gouverneurin Maura Healey und der B├╝rgermeisterin von Boston, Michelle Wu, in der ersten Reihe und hatten damit eine ausgezeichnete Aussicht auf das Geschehen auf dem Spielfeld.

Die beiden britischen Royals gaben sich bei ihrem Auftritt beim Sportevent von ihrer l├Ąssigen Seite und tauschten auch ungewohnt innige Gesten aus. Dem Spiel zuzusehen bereitete William und Kate sichtlich Freude.

Buhrufe f├╝r William und Kate

Wenig erfreut d├╝rften die beiden aber dar├╝ber gewesen sein, als sie in der Arena von Buhrufen bel├Ąstigt wurden, als sie von einem Stadionsprecher vorgestellt und auf der gro├čen Leinwand gezeigt wurde.

Andere Fans in der Menge konnte man laut "USA, USA" jubeln h├Âren, als der Prinz und die Prinzessin auf den Bildschirmen ├╝ber dem Spielplatz erschienen. Als versierte PR-Profis lie├čen sich William und Kate von ihrer Mission, die Krone zu vertreten, aber nicht ablenken. William und Kate l├Ąchelten die Buhrufe gekonnt weg, w├Ąhrend sie die Spieler anfeuerten.

Earshot Price: Williams Herzensprojekt

Die Verleihung des Earshot Price, f├╝r die das Paar in die USA gereist ist, findet zum zweiten Mal statt und gilt als Herzensprojekt von William (40). Damit sollen j├Ąhrlich f├╝nf Projekte ausgezeichnet werden, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, M├╝llvermeidung und Klimaschutz hervortun.

Die Veranstaltung am Freitag ist prominent besetzt: Popikone Billie Eilish wird auftreten, genauso wie die K├╝nstlerinnen Ellie Goulding und Annie Lennox. Die Schauspielerinnen Catherine O'Hara und Shailene Woodley werden in verschiedenen Kategorien die Preistr├Ągerinnen und Preistr├Ąger verk├╝nden.

Auf der Shortlist des Preises steht nun unter anderem eine "Great Bubble Barrier" aus den Niederlanden, die Plastik abfangen soll, bevor es die Ozeane erreicht. Die Stadt Amsterdam ist f├╝r ihren Ansatz der Kreislaufwirtschaft nominiert. Das Unternehmen Mukuru Clean Stoves aus Kenia, das ebenfalls zu den Finalisten geh├Ârt, hat einen Herd entwickelt, der in armen Gegenden eine Alternative zum sonst ├╝blichen Kochen mit Holzkohle bietet.

K├Ânig Charles III verlieh den Royals nach seiner Thronbesteigung neue Titel: William und Kate (40) sind nun erstmals als Prinz und Prinzessin von Wales im Ausland unterwegs - Titel, die zuvor Charles selbst und seine erste Frau Prinzessin Diana trugen.

Pl├Ąne f├╝r ein Treffen mit Williams Bruder Harry (38) und seiner Frau Meghan (41) sind dem Guardian zufolge nicht bekannt - obwohl diese wenige Tage sp├Ąter auch an die Ostk├╝ste reisen wollen. Das Verh├Ąltnis der Br├╝der gilt als angespannt.