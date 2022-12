Queen-Enkelin Zara Tindall über Ehemann Mike: "Betrügt mich"

Zara Tindall und Mike Tindall kamen nach über zwei Wochen wieder zusammen, nachdem der ehemalige Rugbyspieler aus der Sendung gewählt wurde.

In der Wiedersehensshow von "I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!" verriet Mike Tindall, dass er sich bei seiner Gattin gleich beim Eintreffen im Hotel für seine Schwärmerei für Cleaver entschuldigt habe. "Es tut mir leid, dass ich eine Lagerfrau dort hatte, aber sie war brillant", sagte Tindall zu seiner Ehefrau, mit der er drei Kinder hat.