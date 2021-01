Megan Fox verlobt? Neuer Ring spricht Bände - im negativen Sinn

Schauspielerin Megan Fox empfindet eine starke Verbindung zu ihrem neuen Freund, dem Rapper Machine Gun Kelly. "Ich wusste sofort, dass er das war, was ich eine Zwillingsflamme nenne", sagte die 34-Jährige im Sommer 2020 im Podcast "Give Them Lala ... with Randall". Das sei mehr als eine Seelenverwandtschaft. Zwillingsflammen seien zwei Hälften der gleichen Seele in zwei unterschiedlichen Körpern.